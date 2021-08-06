"Динамо" потеряло ведущего защитника на длительный срок

Защитник "Динамо" 22-летний Денис Попов рискует пропустить следующий сезон
В защитника киевского клуба подозревают разрыв крестообразной связки колена, сообщает "Футбольный формат".
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В матче против "Вереса" защитник "Динамо" не только забил гол, но и получил травму. После чего был заменен в середине первого тайма.
Аналогичная травма у Попова была в сезоне 2017/18. Тогда футболист пропустил весь сезон.
Денис Попов является воспитанником "Динамо". В первой команде выступает с 2019 года. В составе молодежной сборной Украины выиграл Кубок мира.
8 августа "Динамо" проведет гостевой матч против "Зари". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
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