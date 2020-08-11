"Динамо" потерпело первое поражение при Луческу

Мирча Луческу стал тренером "Динамо" 23 июля. Фото: ФК "Динамо" Киев

В товарищеском матче киевское "Динамо" уступило "Десне" - 1:2.

Гости смогли выйти вперед в конце первого тайма. Александр Филиппов замкнул прострел с левого фланга.

Во втором тайме динамовцы увеличили скорости и почили давить на "Десну". Виктор Цыганков не реализовал пенальти. Но лидеру "Динамо" за 10 минут до конца игры удалось сравнять счет, после комбинации с Виталием Буяльским, вингер "Динамо" отправил мяч у ворота соперника.

Радость хозяев поля длилась всего лишь 2 минуты - воспитанник "Шахтера" Илья Шевцов принес победу команде из Чернигова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о первом новичке Луческу в "Динамо"

Матч против "Десны" стал вторым товарищеским матчем под руководством Мирчи Луческу. В первой игре киевляне разгромили представителя второй лиги "Верес".