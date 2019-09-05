"Динамо" попрощался с тремя футболистами

Бывший Капитан дубля "Динамо" Павел Лукьянчук стал свободным агентом

Игроки киевского "Динамо" Павел Лукьянчук, Александр Петрусенко и Владислав Алексеев получили статус свободных агентов.

Футболисты разорвали контракты с "бело-синими" по обоюдному согласию сторон, об этом сообщает "Динамомания"

Отметим, что Лукьянчук в прошлом сезоне выступал в аренде в венгерской "Кишварде", Алексеев играл с киевский "Арсенал", а Петрусенко был во второй динамовской команде.

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Этим летом "Динамо" пополнилось Караваевым, Кадири и Родригером. В то же время, попрощались с киевлянами: защитник Пантич, и вратарь Рудько