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суббота, 28 декабря 2019 15:20

"Динамо" покупает лучшего бомбардира чемпионата Хорватии

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&quot;Динамо&quot; покупает лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
За Мирко Маричем охотится много клубов. Среди них – московский ЦСКА

В поле зрения представителей "Динамо" попал лучший бомбардир чемпионата Хорватии Мирко Марич.

24-летний футболист, защищающий цвета "Осиека", забил 14 мячей в 19 матчах чемпионата Хорватии. Об этом пишет dynamomania.com

Свою карьеру Марич, родившийся в Боснии-Герцеговине, начинал в команде "Широки Бриег", а позже перебрался в Хорватию и подписал контракт с загребским клубом "Локомотива".

Также непродолжительное время выступал в Венгрии за "Фехервар", а летом 2017 стал игроком "Осиека".

Именно в "Осиеке" Марич смог проявить свой бомбардирский талант, забив в прошлом сезоне 20 мячей в 44 матчах за команду.

Изначально Марич выступал за различные юношеские и молодежную сборную Боснии и Герцеговины, но позже принял решение играть за сборную Хорватии.

За национальную сборную Хорватии сыграл 2 матча, выступая вместе с ней на товарищеском турнире "Кубок Китая" в 2017 году. Тогда команда, составленная из представителей чемпионата Хорватии, дважды сыграла вничью (1:1) с Чили и Китаем, но проиграла этим странам в серии послематчевых пенальти. На том турнире за хорватов играл нынешний киевский динамовец Йосип Пиварич.

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Всего же Марич провел за хорватский клуб в этом сезоне 23 матча во всех турнирах, отличившись в них 16-ю голами.

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28
декабря

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