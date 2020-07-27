"Динамо" покупает бразильского защитника - СМИ

Маркао может стать первым новичком Мирчи Луческу в "Динамо". Фото: negibi.com

Киевское "Динамо" близко к покупке бразильского защитника 24-летнего Маркао.

В прошлом сезоне футболист защищал цвета турецкого "Галатасарая", сообщает в Twitter Transfer Haberleri.

Бразилець выступает за стамбульский клуб с 2019-го. До этого он играл в составе "Атлетико Гояненсе", "Атлетико Паранаэнсе", "Риу Аве" и "Шавиш".

Контракт Маркао с турецким клубом действует до лета 2022 года. Трансфермаркет оценивает его стоимость в €3,2 млн. Летом 2019-го "Галатасарай" заплатил за бразильца €4 млн.

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В текущем сезоне на счету Маркао сыграл в 39 матчей во всех турнирах за "Галатасарай".