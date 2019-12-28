"Динамо" показало лучшие голы 2019 года

Летом Сидорчук едва не перешел в чемпионат Турции. Но в последний момент отказался от предложения

Киевский футбольный клуб "Динамо" сделал подборку своих лучших голов уходящего. В этом году игра "Динамо" была не очень результативной. Киевляне едва удерживают вторую строчку турнирной таблицы.

"Подборка очень субъективная, поскольку из-за ограничений прав мы не могли включить в нее гола" Динамо "в еврокубках и некоторых выездных матчах УПЛ. Впрочем, избранные гола все равно воплощают лучшее, что мы любим в динамовском футболе: красивые комбинации и шикарные завершения ", - заявили в клубной Пресс-службе.

Возглавил топ-10 лучших голов киевского "Динамо" 2019 гол в ворота донецкого "Шахтера" в исполнении Сергея Сидорчука.

10 января подопечные Алексея Михайличенко выйдут из отпуска, а 15 января отправятся на первый зимний сбор в Турцию, который продлится две недели - до 28 января.

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В первой части сезона футболисты "Динамо" прекратили выступления в Лиге Европы, где финишировали третьими в группе. В украинской Премьер-лиге команда занимает 2 место.