"Динамо" подпишет форварда сборной Люксембурга

Киевское "Динамо" близко к подписанию нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.
"На следующей неделе должно быть объявлено о приобретении нового нападающего "Динамо". Есть несколько приоритетных вариантов, номер 1 среди них - Жерсон Родригес.
Тот самый парень из Люксембурга с двойным гражданством. Месяц назад была информация, что его не хотят продавать, но сам игрок хочет перейти в "Динамо".
Он может закрыть четыре позиции: левого и правого вингера, центрального нападающего и "десятки". Возраст хороший - 24 года ", - сказал в эфире программы" ТаТоТаке "ведущий Михаил Спиваковский.
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Жерсон Родригес - лидер сборной Люксембурга, против которой Украина играла в квалификации к Евро-2020 и одержала две победы.
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