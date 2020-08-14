"Динамо" подписало Костевича без согласования с Луческу - СМИ

Переход Владимира Костевича в "Динамо" не был согласован с главным тренером Мирчей Луческу.
Румынский специалист ничего не знал о переговорах и подписании контракта с украинским защитником и узнал о трансфере из прессы, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Луческу выразил недоумение по поводу действий селекционного штаба клуба и высказал надежду, что в дальнейшем руководство "Динамо" будет подписывать новичков, согласовывая кандидатуры с главным тренером киевлян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о первом новичке Луческу в "Динамо"
Владимир Костевич подписал контракт с "Динамо" на 4 сезона. Соглашение вступит в силу 1 января 2021-го, когда у защитника завершится контракт с "Лехом".
Комментарии