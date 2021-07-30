"Динамо" подписало 18-летнего сенегальца

Самба Диалло будет играть за молодежную команду "Динамо". Фото: TWITTER.COM/SAIKOUSEYDI

Полузащитник молодежной сборной Сенегала 18-летний Самба Диалло стал игроком киевского "Динамо".

Футболист подписал контракт с чемпионом Украины на три года, сообщает журналист Сайко Сейди.

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Зимой Диалло приезжал в Киев на просмотр, но не смог зарекомендовать себя с лучшей стороны. Сенегалец тогда еще не полностью восстановился от повреждения.

Самба выступает на позиции левого полузащитника, также может сыграть на противоположном фланге атаки. Футболист будет играть за юношескую команду "Динамо".

1 августа "Динамо" сыграет против "Вереса" во втором туре чемпионата Украины. Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте. Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало форвардов Илью Шкурина, Эрика Рамиреса, Владислава Кулача и полузащитника "Колоса" Дениса Антюха.