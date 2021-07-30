"Динамо" подписало 18-летнего сенегальца

Полузащитник молодежной сборной Сенегала 18-летний Самба Диалло стал игроком киевского "Динамо".
Футболист подписал контракт с чемпионом Украины на три года, сообщает журналист Сайко Сейди.
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Зимой Диалло приезжал в Киев на просмотр, но не смог зарекомендовать себя с лучшей стороны. Сенегалец тогда еще не полностью восстановился от повреждения.
Самба выступает на позиции левого полузащитника, также может сыграть на противоположном фланге атаки. Футболист будет играть за юношескую команду "Динамо".
1 августа "Динамо" сыграет против "Вереса" во втором туре чемпионата Украины. Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
Во время летнего трансферного окна "Динамо" подписало форвардов Илью Шкурина, Эрика Рамиреса, Владислава Кулача и полузащитника "Колоса" Дениса Антюха.
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