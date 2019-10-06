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воскресенье, 06 октября 2019 19:14

"Динамо" победило "Колос" в скандальном матче

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&quot;Динамо&quot; победило &quot;Колос&quot; в скандальном матче
В матче с "Колос" Артем Беседин записал на свой счет дубль. Фото: официальный сайт "Динамо"

В рамках 10 тура УПЛ "Динамо" разгромило "Колос" 3: 0. Дважды забил Артем Беседин и один гол на счету Виктора Цыганкова.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры на "Оболонь- Арене"

"Динамо" играло на фоне усталости. В четверг команда Михайличенко провела не простой матч в Швейцарии против "Лугано". Даже учитывая проведенную ротацию играть на 3 день команде было трудно. Физически, эмоционально "Динамо" не смогло восстановиться по полной.

"Колос" принимал самоотдачей. Понятно, что уровень команд в мастерстве - совершенно разный. Команда из Коваливки могла предложить сопернику только командные действия и максимальную самоотдачу. Так оно и произошло. Подопечные Костишина не жалели ни себя, ни соперника играя на максимум возможностей. Постоянно прессингуя динамовцев в середине поля, выполняя много беговой работы.

Динамовцам не хватало последнего паса. Киевляне владели инициативой, владели игровым преимуществом в первом тайме, но до моментов у ворот Волынца дело не доходило. Команде Михайличенко не хватало последнего паса, креатива в середине поля. Денис Гармаш откровенно провел не лучший матч.

Гармаш провел слабый матч

Арбитр стал главным героем матча. Судья из Полтавы Андрей Коваленко в начале второго тайма удалил динамовца Владимир Шевелева за вторую желтую, а затем назначил пенальти и дал прямую красную карточку игроку "Колоса" Максиму Максименко за то, что мяч попал ему в лицо. Потом поставил еще два пенальти у ворота "Колоса".


Первый гол стал решающим в матче. После того, как динамовцы открыли счет в матче "Колоса" нужно было идти отыгрываться. Появились свободные зоны, которые позволили более быстрым игрокам "Динамо" буквально разрывать оборону соперников. Раз за разом опасные моменты появлялись у ворот команды с Коваливки. Только отсутствие везения и игра вратаря Волынца позволило "Колоса" не проиграть еще крупнее.

Цыганков провел сильный матч. Лидер "Динамо" обострял и был активен в первом тайме, когда не все получалось у команды. Во втором тайме разгонял атаки. Взял на себя ответственность с реализацией пенальти.

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"Динамо" набрало 20 очков и делит 2-3 место в "Десной". Следующую игру команда Михайличенко проведет 20 октября дома против "Александрии".

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
06
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