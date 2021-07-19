"Динамо" победило "Этуаль"

Денис Гармаш забил второй гол "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

На тренировочных сборах в Швейцарии "Динамо" одержало победу над командой третьего дивизиона местной лиги.

Команда Мирчи Луческу оказалась сильнее за "Этуаль" со счетом - 2:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине

В конце первого тайма Богдан Леднев воспользовался разрезной передачей партнера, эффективно обыграл вратаря соперников и забил в пустые ворота.

После перерыва Денис Гармаш благодаря рикошету удвоил счет в матче.

Луческу дал возможность сыграть игрокам сборной Украины, которые только начали подготовку с командой после выступлений на Евро. Отдельные игроки получили передышку после матча против "Ниццы".

20 июля "Динамо" сыграет контрольный матч против "Атлетика" Бильбао. Начало игры в 16:00. 1 августа команда Мирчи Луческу стартует в чемпионате Украины домашним матчем против новичка лиги "Вереса".