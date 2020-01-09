"Динамо" отпустило ненужного легионера

Киевское "Динамо" отдало в аренду в "Коринтианс" бразильского футболиста Сидклея. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года.
Сначала "Динамо" хотело за аренду своего игрока 1 млн евро или 5 млн евро за его полноценный трансфер. Однако бразильский клуб отказывался платить такую цену. Стороны договорились, что "Коринтианс" заплатит 200 тыс. евро за годовую аренду. При этом "Коринтианс" будет иметь первоочередное право на выкуп трансфера игрока.
Бразилец перешел в "Динамо" в июле 2018 года из "Атлетико" Паранаэнсе. Однако как раз перед переездом в Киев Сидклей выступал за "Коринтианс", сообщает "24 канал"
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В текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за основную команду "Динамо". Всего за полтора сезона Сидклей провел во всех турнирах 23 матча и забил один гол.
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