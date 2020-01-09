"Динамо" отпустило ненужного легионера

В текущем сезоне Сидклей не провёл ни одного матча за "Динамо". Фото: из открытых источников

Киевское "Динамо" отдало в аренду в "Коринтианс" бразильского футболиста Сидклея. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года.

Сначала "Динамо" хотело за аренду своего игрока 1 млн евро или 5 млн евро за его полноценный трансфер. Однако бразильский клуб отказывался платить такую ​​цену. Стороны договорились, что "Коринтианс" заплатит 200 тыс. евро за годовую аренду. При этом "Коринтианс" будет иметь первоочередное право на выкуп трансфера игрока.

Бразилец перешел в "Динамо" в июле 2018 года из "Атлетико" Паранаэнсе. Однако как раз перед переездом в Киев Сидклей выступал за "Коринтианс", сообщает "24 канал"

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В текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за основную команду "Динамо". Всего за полтора сезона Сидклей провел во всех турнирах 23 матча и забил один гол.