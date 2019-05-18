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суббота, 18 мая 2019 19:05

"Динамо" отложило чемпионство "Шахтера"до воскресенья

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&quot;Динамо&quot; отложило чемпионство &quot;Шахтера&quot;до воскресенья
"Динамо" опять пропустило на последней минуте

Киевское "Динамо" победило в домашнем матче "Мариуполь" - 2:1 и сохранило интригу в чемпионской гонке.

"Динамо" сразу взялось штурмовать ворота азовцев. В одном из моментов Шепелев сбросил мяч на Цыганкова. Виктор бил метров с 10, но попал в перекладину.

Динамовцы открыли счет после розыгрыша углового. Де Пена ворвался в штрафную гостей и мощно пробил в падении. Худжамов среагировать не успел - 1:0.

Во втором тайме "Мариуполь" попытался создать интригу. Зубков вышел один на один с Бущаном, но перебросить голкипера не смог.

Динамовцы ответили ударом Цыганкова в перекладину.

Киевляне удвоили счет на 86 минуте. Цыганков с угла штрафной обводящим ударом поразил дальний угол ворот "Мариуполя" - 2:0.

После этого гости отыграли один мяч. На 90+2 минуте головой пробил Валерий Федорчук - 2:1

Голы:
1:0 – 32 де Пена, 2:0 – 87 Цыганков, 2:1 – 90 Федорчук.


Динамо – Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Сидорчук (Дуэлунд, 90), Цыганков, Андриевский (Шапаренко, 90), де Пена, Шепелев, Русин (Беседин, 82).


Мариуполь – Худжамов, Чоботенко, Быков, Кирюханцев, Яворский, Пихаленок (Борячук, 72), Игнатенко, Мишнев (Федорчук, 57), Зубков, Чурко (Вакула, 62), Фомин.

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Расстояние между "Динамо" и "Шахтером" сократилась до 8 баллов. Дончане будут играть с "Зарей" в воскресенье.

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