"Динамо" отказалось от трансфера бразильского форварда

Линкольн останется играть в "Бразилии. Фото: Globoesporte

Киевское "Динамо" отказались от трансфера игрока "Флейменго" 19-летнего Линкольна.

Бразильский форвард не перейдет в киевский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщил журналист Михаил Спиваковский.

По информации источника, Линкольн больше не входит в шорт-лист динамовцем на позицию нападающего.

Осенью "Динамо" активно интересовались бразильцем, но так и не смогло оформить трансфер.

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"Динамо" выходит из отпуска 10 января. Команда Мирчи Луческу проведет два зарубежные сборы - в ОАЭ и Турции.