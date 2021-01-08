"Динамо" отказалось от трансфера бразильского форварда

Киевское "Динамо" отказались от трансфера игрока "Флейменго" 19-летнего Линкольна.
Бразильский форвард не перейдет в киевский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщил журналист Михаил Спиваковский.
По информации источника, Линкольн больше не входит в шорт-лист динамовцем на позицию нападающего.
Осенью "Динамо" активно интересовались бразильцем, но так и не смогло оформить трансфер.
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"Динамо" выходит из отпуска 10 января. Команда Мирчи Луческу проведет два зарубежные сборы - в ОАЭ и Турции.
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