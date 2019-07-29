"Динамо" отдало в аренду талантливого полузащитника в европейский клуб

Алибеков будет играть в "Слован" на правах аренды

Чешский "Слован" арендовал полузащитника "Динамо" Ахмеда Алибекова, гласит заявление на официальном сайте чешского клуба.

Аренда рассчитана до конца сезона 2019/20. В клубе из Либереца Алибеков будет выступать под 15-м номером.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 4 матчах за "Динамо", не отметившись результативными действиями.

Алибеков является не первым игроком Динамо, который уходит в аренду в "Слован". В прошлые годы за клуб из Либереца играли три экс-динамовца: защитник Сергей Люлька, а также полузащитники Сергей Рыбалка и Владислав Калитвинцев.

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После трех сыгранных туров чемпионата Чехии "Слован" имеет в своем активе 3 очка, находясь на 11-м месте турнирной таблицы.