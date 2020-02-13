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четверг, 13 февраля 2020 09:04

"Динамо" опровергло информацию о маленьких официальных зарплатах игроков

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&quot;Динамо&quot; опровергло информацию о маленьких официальных зарплатах игроков
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук заплатил налогов за 2018 в размере более 2 млн гривен. Фото: из открытых источников

Киевское "Динамо" опровергло информацию, что платит менее $1 тыс. игрокам первой команды.

Так, капитан команды Сергей Сидорчук, один из лидеров команды Виталий Буяльский и вратарь Денис Бойко заплатили 4,5 млн грн налогов за 2018 год, сообщает официальный сайт "Динамо".

Общая сумма налогов, уплаченных клубом, составила 84,5 млн грн за 2018 год. 3,3 млн грн составил военный сбор.

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В текущем сезоне "Динамо" занимает 2-е место в чемпионате Украины, отставая от лидера "Шахтера" на 14 очков.

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