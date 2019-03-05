"Динамо" определило лучшего игрока в феврале

Беньямин Вербич. Фото: Фк "Динамо"

Болельщики киевлян выбрали игрока, который по их мнению является лучшим в команде по итогам месяца.

По итогам голосования болельщиков "Динамо" лучшим игроком столичной команды в феврале стал вингер Беньямин Вербичи, сообщает клубная пресс-служба.

Словенец в феврале принял участие во всех трех официальных матчах, в которых Беньямин трижды забил и отдал одну голевую передачу, набрал 33% болельщиков предпочтений.

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