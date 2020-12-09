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суббота, 12 декабря 2020 06:11

"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"

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&quot;Динамо&quot; опозорилось в матче против &quot;Колоса&quot;
Алексей Михайличенко был отправлен в Отставной по завершении прошлого сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 14 туре УПЛ киевское "Динамо" будет принимать Ковалевский "Колос".

Последний раз команды встречались между собой в последнем туре прошлого сезона. Тогда футболисты с Коваливки получили сенсационную победу - 2: 0.

Динамовцам нужно было побеждать, чтобы гарантировать себе 2-е место в турнирной таблице. Первый тайм прошел в обоюдной борьбе почти без моментов. В начале второго тайма Владимир Лысенко вывел "Колос" вперед. А за 20 минут до конца игры исландец Аунди Вильяульссон с пенальти удвоил свое преимущество. Сил у "Динамо" отыграться не было.

Команду тогдашнего тренера Алексея Михайличенко спасла "Десна", которая сыграли вничью - 1: 1 с "Зарей". Это результат позволил киевлянам занять второе место и пройти в квалификацию Лиги чемпионов.

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Матч "Динамо" - "Колос" состоится 12 декабря. Начало игры - в 17. 00.

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