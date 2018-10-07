"Динамо" - "Олимпик", "Шахтер" - "Заря". LIVE (стартовые составы)

Капитан "горняков" Тайсон, справа, сможет снова сыграть с Гордиенко и его партнерами. Фото: ФК "Шахтер"

В 11 туре чемпионата Украины "Динамо" на НСК "Олимпийский" встретится с "Олимпиком", а "Шахтер" на харьковском стадионе "Металлист" - с "Зарей". Начало матчей - в 17:00.

Поединок между киевлянами и донетчанами доверено бригаде арбитров во главе с Ярославом Козыком из Мукачево. Ему будут помогать Александр Корнийко (Миргород) и Денис Шудрик (Симферополь).

4-й арбитр: Андрей Коваленко (Полтава). Наблюдатель арбитража: Юрий Мосейчук (Черновцы).

Ярослав Козык обслуживает матчи Премьер-лиги с 2010 года. Начал карьеру арбитра в 1998 г. с региональных соревнований. С 2001-2004 гг. – ДЮФЛ и Аматоры Украины. С 2004-2008 гг. – Вторая лига Украины. С 2008-2010 гг. – работал арбитром на матчах Первой лиги Украины. Арбитр ФИФА с 2013 г.

В текущем сезоне 37-летний рефери провел три поединка в УПЛ, в которых показал восемь желтых карточек. С "Олимпиком" не пересекался, как и в прошлом сезоне, а вот "Динамо" при его арбитраже обыграло "Львов" (1:0).

На поединке донетчан и луганчан будет работать бригада арбитров во главе с киевлянином Николаем Кривоносовым. Его ассистенты - Александр Жуков (Харьков), Валентин Куцев (Киев)

4-й арбитр – Дмитрий Кутаков (Бровары). Судейский наблюдатель – Игорь Покидько (Полтава). Делегат ФФУ – Виктор Маслов (Днепр)

Gazeta.ua проведен онлайн репортаж встреч.

Стартовые составы:

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Дуэлунд, Морозюк, Беседин

Запасные: Рудько, Смирный, Шапаренко, Сидклей, Андриевский, Калитвинцев, Сидорчук

"Олимпик": Махновский, Немчанинов, Снурницын, Кравченко, Зубейко, Политыло, Кольцов, Балашов, Тейшейра, Ксенз, Дегтярев

Запасные: Крынский, Кравчук, Цимбалюк, Сондей, Е. Пасич, Г. Пасич, Трояновский

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Тайсон, Марлос, Фернандо, Мораес

Запасные: Шевченко, Болбат, Коваленко, Данченко, Кайоде, Веллингтон Нем, Хочолава

"Заря": Филипе, Караваев, Чечер, Сваток, Чеберко, Силас, Харатин, Кабаев, Громов, Рафаэль, Леонардо

Запасные: Чуваев, Леднев, Лунев, Литвин, Казаков, Тымчик, Михайличенко

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Накануне тура "Шахтер" опережал "Динамо" в турнирной таблице на 4 очка.