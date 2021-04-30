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пятница, 30 апреля 2021 18:29

"Динамо" охотится за звездой "Зари"

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&quot;Динамо&quot; охотится за звездой &quot;Зари&quot;
Аллахьяр Сайядманеш выступает в Украине первый год. Фото: ФК "Заря"

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах вингера "Зари" 19-летнего Аллахьяра Сайядманеша.

Динамовцы видят в иранце возможность для усиления флангов полузащиты, если из команды уйдет Карлос Де Пена или Виткор Цыганков, рассказал журналист Александр Денисов в эфире "Денисов Time".

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Контракт Сайядманеша принадлежит турецкому "Фенербахче". В Украине он выступает на правах аренды, которая действует до лета 2022 года. Звезда имеет право первоочередного выкупа футболиста за €2 млн. На иранского таланта также охотится "Фиорентина".

В нынешнем сезоне УПЛ Аллахьяр Сайядманеш провел 16 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя ассист.

"Заря" расположилась на третьем месте. Отставая от "Шахтера" на четыре балла. 2 мая команда Скрипника сыграет против "Миная". Начало матча в 17:00.

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