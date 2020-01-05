"Динамо" охотится на форварда "Партизана"

Форвард "Партизана" стоит дороже чем се гипотетические новачки "Динамо"

В сферу интересов "Динамо" входит нападающий сербского "Партизана" Умар Садик. 22-летний нигериец является одним из лучших бомбардиров чемпионата Сербии, забив 11 мячей. Такое же количество голов на свой счет записали форварды "Явора" Никола Петкович и "Бакча Топола" Ненад Лукич.

Также серьезный интерес к Садику, по информации портала owngoalnigeria, имеет "Лион". Французы уже предложили за футболиста 6 млн евро, но это предложение было отклонено "Партизаном", который владеет правом первоочередного выкупа контракта форварда и планирует впоследствии продать его как минимум за 12 млн. Сообщает dynamomania.com

Сейчас контракт Садика принадлежит "Роме", но за первую команду римлян он в последний раз играл еще в сезоне 2015/16, когда провел 6 матчей и забил 2 гола в Серии А.

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До "Ромы" Садик защищал цвета "Специи", а уже будучи игроком столичного клуба выступал на правах аренды за "Болонью", "Торино", НАК "Бреду", "Рейнджерс", "Перуджу" и "Партизан".