"Динамо" официально вернуло Русина с аренды

Форвард Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", возвращается в "Динамо".
"Пока" Динамо "ждет решения вопроса о ситуации с Артемом Беседин, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста", - говорится в заявлении на официальном сайте "бело-синих"
Назарий поедет на зимние сборы с первой командой и попытается побороться за место в первой команде "Динамо", Двое других арендованных футболистов "Зарей" Богдан Леднев и Александр Тимчик вернутся в Киев по завершении сезона.
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В текущем сезоне Назарий Русин провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 5 мячей.
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