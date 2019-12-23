"Динамо" официально вернуло Русина с аренды

Назарий Русин первую часть сезона провел в "Заре". Фото: Александр Попов

Форвард Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", возвращается в "Динамо".

"Пока" Динамо "ждет решения вопроса о ситуации с Артемом Беседин, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста", - говорится в заявлении на официальном сайте "бело-синих"

Назарий поедет на зимние сборы с первой командой и попытается побороться за место в первой команде "Динамо", Двое других арендованных футболистов "Зарей" Богдан Леднев и Александр Тимчик вернутся в Киев по завершении сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" нашло форварда в Первой лиге

В текущем сезоне Назарий Русин провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил 5 мячей.