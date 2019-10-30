"Динамо" одолело "Шахтер" в драматичном матче

Горняки впервые за несколько лет выбывают из Кубка на столь ранней стадии

Киевское "Динамо" обыграло в 1/8 финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" - 2:1 и выбило дончан с турнира.

Киевляне открыли счет в середине первого тайма. Чудо-удар удался Сергею Сидорчуку. Мяч по удивительной траектории залетел в дальний угол ворот Пятова. Вратарь сборной даже не шелохнулся - 1:0.

Киевляне переигрывали горняков до удаления Шепелева на 89 минуте. А на 90+2 минуте красивый удар удался Степаненко. Георгий Бущан не дотянулся до мяча - 1:1.

Развязка произошла во втором овертайме. Чемпион мира среди 20-летних Денис Попов пришел на подачу углового от Де Пены и мощным ударом вогнал мяч под перекладину донецких ворот - 2:1.

Киевляне вышли в четвертьфинал Кубка Украины. Матчи этого этапа будут сыграны уже весной.