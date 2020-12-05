"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов

Андрей Ярмоленко "сделал" первый шгол. Фото Униан

6 декабря 2016 года киевское "Динамо" одержало свою самую крупную победу в Лиге чемпионов. В столице Украины подопечные Сергея Реброва разгромили турецкий "Бешикташ" - 6:0.

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов киевляне уже ни на что не претендовали. Они имели 2 балла, тогда, когда "Бешикташ" - 7, а "Наполи" с "Бенфикой" по 8.

Однако вместо атак гостей, 14 тысяч зрителей увидели запоздалый бенефис хозяев. Уже на девятой минуте Беседин после паса Ярмоленко открыл счет - 1:0. Еще через 20 минут судья удалил защитника гостей и назначил сомнительный пенальти в ворота "Бешикташа". Ярмоленко ударил точно - 2:0.

Избиение продолжилось на 32-ой минуте, когда Буяльский сделал счет - 3:0. Еще в первом тайме Гонсалес сделал счет неприличным - 4:0.

Во втором тайме арбитр продолжал удивлять. На 56-ой минуте удалил Абубакара, оставив гостей вдевятером. Киевляне только четыре минут не могли забить пятый мяч. Дебютным голом в Лиге чемпионов отличился Сидорчук - 5:0. Добил гостей арбитр на 77-ой минуте, когда прозевал офсайд у Мораеса - 6:0.

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До этого матча крупнейшими победами киевлян в Лиге чемпионов были победы над "Барселоной" и "Андерлехтом" со счетом - 4:0.