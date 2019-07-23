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вторник, 23 июля 2019 11:09

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

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&quot;Динамо&quot; одержало самую крупную победу в еврокубках
Два года подряд жребий сводил украинцев и валлийцев

22 июля 1998-го в первом предварительном раунде Лиги чемпионов "Динамо" Киев одержало самую крупную победу в истории. Киевляне победили чемпиона Уэльса "Барри Таун" со счетом - 8:0.

Подопечные Лобановского быстро взялись за дело. Уже на 9 мин. Сергей Ребров открыл счет - 1:0. Еще через 7 мин. удвоил его.

Киевляне взяли паузу на 20 мин., а потом снова выстрелили дуплетом. На 36 мин. отличился Шевченко, а как только валлийцы развели с центра поля, Ребров отметился хет-триком.

Во 2-м тайме избиение продолжалось Герасименко, Шевченко, Белькевич и снова Ребров довели счет до разгромного - 8:0.

В ответном матче валлийцы выглядели лучше и проиграли достойно - только 1:2.

Киевляне вышли во второй предварительный раунд и в очень драматической дуэли с пражской "Спартой" только после серии пенальти вышли в групповой турнир.

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Прошлый год был лучшим в истории "Динамо". Только благодаря невезению киевляне не пробились в финал в противостоянии с "Баварией".

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Дата
23
июля

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

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