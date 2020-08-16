"Динамо" объявило о переходе сына легенды "Карпат"

Юрий Тлумак будет выступать за молодежные команды "Динамо". Фото: ФК "Карпаты".

Киевское "Динамо" подписало контракт с 18-летним полузащитником Юрием Тлумаком.

Футболист будет выступать за молодежные команды киевского клуба, сообщает "Динамомания".

Ткачук действует на позиции центрального полузащитника. Прошлый сезон провел в молодежных командах "Карпат", а также сыграл один матч в УПЛ.

Новичок "Динамо" является сыном легендарного вратаря "Карпат" Андрея Тлумака, который 12 лет защищал ворота львовского клуба. Также был голкипером во времена выступления команды в ЛЕ.

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Юрий Тлумак стал вторым новичком "Динамо" во время летнего трансферного окна. Сначала киевляне объявили о переходе еще одного экс-игрока "Карпат" Владимира Костевич.