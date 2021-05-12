"Динамо" не собирается возвращать Супрягу в "Днепр-1"

Супряга – один из немногих динамовцев, которые не сумели раскрыться под руководством Мирчи Луческу. Уа-Футбол

"Динамо" отказало "Днепру-1" в аренде форварда Владислава Супряги. "Днепр-1" сейчас в поисках замены ушедшему в "Стабек" Алексею Хобленко. Одним из вариантов была аренда Владислава Супряги, но тренер Мирча Луческу не захотел отпускать футболиста, так как рассчитывает на него в следующем сезоне.

Теперь днепровский клуб переключил свое внимание на другого принадлежащего "Динамо" форварда – Назария Русина. Он сейчас находится в аренде в варшавской "Легии". Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

На счету Владислава Супряги 17 матчей в чемпионате Украины, в которых форвард забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Ранее президент "Легии" заявил, что ведутся переговоры о сокращении срока аренды Русина. Изначально форвард должен был выступать за польский клуб до конца года. Нападающий так и не сыграл ни одного матча в чемпионате Польши, ограничившись дебютом в 1/4 финала Кубка Польши против "Пяста".