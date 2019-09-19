"Динамо" не смогло забить "Мальме" дома

Команда Алексея Михайличенко должна отомстить за неудачу 40 летней давности

Сегодня "Динамо" в первом туре Лиги Европы дома сыграет против шведского "Мальме" на "Олимпийском". Начало игры в 19 55.

В общем динамовцы только один раз встречались со шведскими клубами в ев рокубках. Именно этим соперником был "Мальме".

В Кубка европейских чемпионов сезоне 1978 -1979 киевляне на стадии 1/8 финала турнира противостояли шведскому чемпиону. В первой игре в Харькове 18 октября "Динамо" сыграло вничью 0: 0, а 1 ноября в гостях уступило 0: 2 и покинуло турнир.

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В своем последнем матче "Динамо" дома проиграло "Десне" 1: 2. В общем безвыигрышная серия динамовцев насчитывает уже 6 матчей.