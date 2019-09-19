"Динамо" не смогло забить "Мальме" дома

 
Ексклюзивы
1/5
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Просмотров: 558
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Просмотров: 306
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 261
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1143
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2529
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 954
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4302
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 342
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1089
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
6
10
5
4
8
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
Видео
Все видео
Разгром "Реала" и ничья "Ювентуса": результаты среды первого тура Лиги чемпионов
Разгром "Реала" и ничья "Ювентуса": результаты среды первого тура Лиги чемпионов
"Шахтер" бит "Манчестер Сити" – 0:3
"Шахтер" бит "Манчестер Сити" – 0:3
"Шахтар" - "Манчестер Сіті": прогноз букмекерів
"Шахтар" - "Манчестер Сіті": прогноз букмекерів
Роналду нашел удачное сравнение для чудо-гола Буффону
Роналду нашел удачное сравнение для чудо-гола Буффону
Лемпард прокомментировал поражение от "Валенсии"
Лемпард прокомментировал поражение от "Валенсии"
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4302
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5085
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31203
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 90
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
четверг, 19 сентября 2019 20:11

"Динамо" не смогло забить "Мальме" дома

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; не смогло забить &quot;Мальме&quot; дома
Команда Алексея Михайличенко должна отомстить за неудачу 40 летней давности

Сегодня "Динамо" в первом туре Лиги Европы дома сыграет против шведского "Мальме" на "Олимпийском". Начало игры в 19 55.

В общем динамовцы только один раз встречались со шведскими клубами в ев рокубках. Именно этим соперником был "Мальме".

В Кубка европейских чемпионов сезоне 1978 -1979 киевляне на стадии 1/8 финала турнира противостояли шведскому чемпиону. В первой игре в Харькове 18 октября "Динамо" сыграло вничью 0: 0, а 1 ноября в гостях уступило 0: 2 и покинуло турнир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футболистов "Динамо" оштрафуют за неудачный результат против "Мальме"

В своем последнем матче "Динамо" дома проиграло "Десне" 1: 2. В общем безвыигрышная серия динамовцев насчитывает уже 6 матчей.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" не смогло забить "Мальме" дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

В Киеве взялись за уничтожение голубей

Нашли мумию, покрытую татуировками

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 60372
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 33672
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 30447
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн Просмотров: 21215
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 20640
Спорт
Воспитанник "Динамо" получил ужасную травму в европейском чемпионате
Воспитанник "Динамо" получил ужасную травму в европейском чемпионате Просмотров: 603
"Динамо" – "Мальме" – 0:0 (Второй тайм)
"Динамо" – "Мальме" – 0:0 (Второй тайм) Просмотров: 873
В Нидерландах застрелили футболиста
В Нидерландах застрелили футболиста Просмотров: 486
Легионера "Динамо" прооперировали
Легионера "Динамо" прооперировали Просмотров: 297
Капитан сборной по баскетболу романтично сделал предложение "Вице-мисс Украина"
Капитан сборной по баскетболу романтично сделал предложение "Вице-мисс Украина" Просмотров: 441
Больше всего комментируют
9
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
8
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
5
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор собирает силовиков
Голосов: 1305
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua