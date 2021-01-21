"Динамо" не смогло продать своего лидера

Киевское "Динамо" пыталось продать своего лидера 28-летнего Карлоса Де Пену во время зимнего трансферного окна.
Динамовцы не смогли договориться с клубом МЛС в вопросе трансфера уругвайского полузащитника, сообщил в Twitter журналист Игорь Бурбас.
Сумма сделки могла составить около €2,5 млн, но переговоры провалились, Де Пена останется в Украине.
С приходом Мирчи Луческу на пост тренера "Динамо" уругваец стал одним из лидеров команды. Де Пена смог выиграть конкуренцию на левом фланге полузащиты в Беньямина Вербича.
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В этом сезоне Карлос Де Пена забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 9 матчах УПЛ. Transfermarkt оценивает игрока в €3 млн. Киевский клуб подписал его на правах свободного агента, контракт рассчитан до конца 2021 года.
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