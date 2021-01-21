"Динамо" не смогло продать своего лидера - журналист

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: Александр Попов

Киевское "Динамо" пыталось продать своего лидера 28-летнего Карлоса Де Пену во время зимнего трансферного окна.

Динамовцы не смогли договориться с клубом МЛС в вопросе трансфера уругвайского полузащитника, сообщил в твиттер журналист Игорь Бурбас.

Сумма сделки могла составить около €2,5 миллиона, но переговоры провалились, где Пена останется в Украине.

С приходом Мирчи Луческу на пост тренера "Динамо" уругваец стал одним из лидеров команды. Де Пена смог выиграть конкуренцию на левом фланге полузащиты в Беньямина Вербича.

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В текущем сезоне Карлос Де Пена забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 9 матчах УПЛ. Transfermarkt оценивает игрока в €3 миллиона. Киевский клуб подписал его на правах свободного агента, контракт рассчитан до конца 2021 года.