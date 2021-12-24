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пятница, 24 декабря 2021 11:06

"Динамо" не смогло приобрести форварда "Крузейро"

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&quot;Динамо&quot; не смогло приобрести форварда &quot;Крузейро&quot;
Тиаго проводит первый сезон в "Крузейро". Фото: Instagram.com/thiagoo01

Киевское "Динамо" не смогло подписать форварда "Крузейро" 20-летнего Игоря Тиаго.

Бразильский клуб отказал киевлянам в трансфере футболиста, сообщает Itatiaia.

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Также "Крузейро" отказал словацкому ДАК, предлагавшему €564 тыс. за игрока, и неназванному японскому клубу – тот хотел купить 80% на футболиста за €1,44 млн.

Сейчас на игрока есть два претендента – "Лудогорец" и неназванная команда из Европы. Они предлагают €1,2 млн и €2,3 млн соответственно.

"Крузейро", выступающий во втором бразильском дивизионе, купил 70% прав на футболиста за 105 тысяч в феврале 2020 года.

На счету Тиаго семь голов в 29 матчах сезона 2021 года.

Киевское "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу отстает на два очка от "Шахтера".

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Дата
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