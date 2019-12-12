"Динамо" не смогло одолеть швейцарского середняка

Киевское "Динамо" сыграло вничью - 1:1 матч Лиги Европы и выбыло из турнира.
Киевляне вяло начали игру и разбегались где-то в середине тайма. В одном из моментов Буяльский даже открыл счет, но арбитры отменили гол из-за офсайда.
Через минуту гол забил "Лугано" и уже без всякого офсайда. Отличился Араторе.
"Динамо" штурмовали ворота провинциальных швейцарцев весь второй тайм, но сравнять счет удалось лишь на последних секундах встречи. отличился Цыганков - 1:1.
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"Динамо" закончило свое выступления в еврокубках с одной победой в групповом турнире.
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