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четверг, 12 декабря 2019 22:37

"Динамо" не смогло одолеть швейцарского середняка

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&quot;Динамо&quot; не смогло одолеть швейцарского середняка
"Динамо" не смогло одолеть швейцарского середняка и аутсайдера группы

Киевское "Динамо" сыграло вничью - 1:1 матч Лиги Европы и выбыло из турнира.

Киевляне вяло начали игру и разбегались где-то в середине тайма. В одном из моментов Буяльский даже открыл счет, но арбитры отменили гол из-за офсайда.

Через минуту гол забил "Лугано" и уже без всякого офсайда. Отличился Араторе.

"Динамо" штурмовали ворота провинциальных швейцарцев весь второй тайм, но сравнять счет удалось лишь на последних секундах встречи. отличился Цыганков - 1:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" – "Лугано" – 1:1 Киевляне опозорились в еврокубках

"Динамо" закончило свое выступления в еврокубках с одной победой в групповом турнире.

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Дата
12
декабря

Поединок Кличко оживился после финального гонга

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