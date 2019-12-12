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четверг, 12 декабря 2019 20:11

"Динамо" не смогло дожать "Лугано"

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&quot;Динамо&quot; не смогло дожать &quot;Лугано&quot;
Команде Михайличенко нужно только побеждать "Лугано", Фото: ФК "Динамо"

12 декабря киевское "Динамо" в рамках 6 тура Лиги Европы примет швейцарский "Лугано". Подопечным Алексея Михайличенко устроит только победа для дальнейшего прохода в плей-офф турнира. Преимущество в 2 мяча полностью обезопасит от результата матча в Дании, где "Копенгаген" будет принимать "Мальме"

Во втором туре Лиги Европы команды встречались в Швейцарии. Хозяева поля несколько случае опасно приближались к воротам "Динамо", но вратарь Георгий Бущан спасал свою команду. Динамовцы владели территориальной инициативой, но много моментов так и не создали. Хорошие шансы имели Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, но дожать соперника не удалось.

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После 5 туров Лиги Европы "Динамо" расположилось на 3 месте отставая от "Копенгагена" и "Мальме" на 3 и 2 очка соответственно.

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Дата
12
декабря

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