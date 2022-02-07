"Динамо" не готово тратить деньги на новых игроков - источник

"Динамо" не собирается усиливаться в нынешнее зимнее трансферное окно.
Об этом в эфире авторской программы заявил футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганык.
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"Был разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. И на сегодняшний момент никаких трансферов не планируется. Никто не готов сейчас тратить деньги. Нет таких разговоров.
Если и ждать трансферов от "Динамо", то под конец трансферного окна, когда снизятся цены на футболистов
Защитника "Шерифа" Густаво Дуланто предлагали еще летом. И сейчас настоятельно предлагают. Но это больше работа агентов. У "Динамо" хватает квалифицированных центральных защитников", - сказал журналист.
По словам Цыганыка, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу доволен теми игроками команды, которые есть у него в распоряжении.
Сейчас "Динамо" готовится на сборах в Турции и уже одержало шесть побед в новом году.
У "Динамо" возникли серьезные проблемы перед важной игрой Юношеской лиги УЕФА.
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