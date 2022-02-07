"Динамо" не готово тратить деньги на новых игроков - источник

Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" не собирается усиливаться в нынешнее зимнее трансферное окно.

Об этом в эфире авторской программы заявил футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганык.

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"Был разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. И на сегодняшний момент никаких трансферов не планируется. Никто не готов сейчас тратить деньги. Нет таких разговоров.

Если и ждать трансферов от "Динамо", то под конец трансферного окна, когда снизятся цены на футболистов

Защитника "Шерифа" Густаво Дуланто предлагали еще летом. И сейчас настоятельно предлагают. Но это больше работа агентов. У "Динамо" хватает квалифицированных центральных защитников", - сказал журналист.

По словам Цыганыка, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу доволен теми игроками команды, которые есть у него в распоряжении.