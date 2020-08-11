"Динамо" не будет покупать молодых бразильцев - журналист

Мирча Луческу хочет пригласить опытных игроков. Фото: Александр Попов

Во время летнего трансферного окна киевское "Динамо" не будет делать ставку на молодых бразильцев.

Главный тренер команды Мирча Луческу доволен потенциалом украинских игроков, но хочет пригласить в команду уже опытных футболистов.

"Мирча Луческу разобрался с теми футболистами, которые у него есть. Он понял, что у него много молодых футболистов, которые могут прогрессировать и стоить достаточно больших денег. Сейчас рядом с ними должны быть опытные футболисты.

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Не рассматриваются молодые бразильцы или молодые таланты. Сейчас взгляд главного тренера направлен на опытных футболистов. Например, бразильцев 25-26 лет, которые могут сразу давать результат. Также Луческу обращает внимание на опытных европейцев, которые являются игроками своих национальных сборных. Такая стратегия у нового главного тренера "Динамо", - сказал Цыганик в программе "Цыганик LIVE".

Пока единственным летним новичком "Динамо" является Владимир Костевич из познанского "Леха". Футболист присоединится к команде в начале следующего календарного года.