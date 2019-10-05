"Динамо" назвало цену на "Шахтер"

"Динамо" готово побеждать "Шахтер"

В субботу, 5 октября, в 11:00 стартует продажа билетов на матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором киевское "Динамо" встретится с донецким "Шахтером".

Матч состоится на НСК "Олимпийский" в среду, 30 октября. Начало игры - 19:30.

На этот поединок доступны билеты следующих ценовых категорий: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен.

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