"Динамо" нашло нового кандидата на пост главного тренера

Бывший футболист Юрий Калитвинцев может вернуться в "Динамо" главным тренером команды.

Бывший футболист "Динамо" Юрий Калитвинцев может стать главным тренером команды.

Киевское "Динамо" рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера своего бывшего полузащитника Юрия Калитвинцева, сообщает Sport Arena.

Специалист никого не тренировал более 1,5 лет. Последним местом работы было московское "Динамо", которое под его руководством вернулось в Премьер-лигу в сезоне 2016/17, став победителем первенства ФНЛ. В октябре того же года он разорвал контракт с москвичами.

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2009-го Калитвинцев привел сборную Украины U-19 к триумфу на чемпионате Европы.