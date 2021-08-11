"Динамо" нашло форварда в Бразилии

"Динамо" заинтересовано в трансфере форварда "Атлетико Паранаэнсе" Витора Наума. Вторым претендентом на футболиста является "Бордо", которое готово заплатить за 22-летнего игрока €7млн.

Об этом сообщает журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

По информации источника, это больше той суммы, которую руководство киевского клуба готово отдать за бразильца.

Transfermarkt оценивает нападающего в €3,5 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард "Зари" заинтересовал "Брюгге" и "Андерлехт"



В нынешнем сезоне Наум забил два гола и отдал три голевые передачи в 12 матчах за "Атлетико Паранаэнсе" в чемпионате Бразилии.

Ранее "Динамо" уже подписало нападающих Владислава Кулача из "Ворсклы", Эрика Рамиреса со словацкого клуба ДАК и взяло в аренду форварда московского ЦСКА Илью Шкурина.