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суббота, 28 декабря 2019 10:30

"Динамо" нашло форварда в Бельгии

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&quot;Динамо&quot; нашло форварда в Бельгии
Боли является братом бывшего нападающего "Зари" Янника Боли. Ихний дядя – базиль Боли был звездой сборной Франции

Нападающий бельгийского "Синт-Трайден" Иоанн Боли могут перейти в киевское "Динамо". Контракт этого 26-летнего форварда заканчивается летом, поэтому сейчас киевляне могут взять его со скидкой или подписать предварительный контракт и подождать до лета.

Боли в этом сезоне забил 10 мячей в 17 поединках чемпионата Бельгии. Он является братом бывшего нападающего "Зари" Боли, а Transfermarkt оценивает его стоимость на уровне 4,5 миллиона евро. Сообщает Футбол газета.

Уже с 1 января "Динамо" будет иметь право официально вести переговоры с Боли даже без ведома его нынешнего клуба.

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"Динамо", как известно, имеет проблемы в нападении. Артем Беседин отстранен за употребление допинга, Фран Соль не забил ни одного мяча в чемпионате, а Жерсон Родригеш проблемы с дисциплиной. Киевляне уже вернули по аренде бывшего форварда "Зари" Назария Русина.

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