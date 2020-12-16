"Динамо" начало охоту на 19-летнего бразильського таланта

"Динамо" вряд ли способно потянуть трансфер Маркоса Пауло. Фото globallookpress.com

Вингер "Флуминенсе" Маркос Пауло находится в сфере интересов "Динамо", сообщает Lance.

Контракт 19-летнего футболиста с клубом истекает летом 2021-го. "Флу" заинтересованы в продлении соглашения. Ему предложили новый контракт, подняв предложение по зарплате с 47 тысяч евро до 56,5 тысяч.

Для "Флуминенсе" продление контракта с Маркосом Пауло – приоритетная задача. Клуб хочет обезопасить себя от возможности футболиста с января подписывать предварительные соглашения с другими командами.

"Динамо" следит за ситуацией с игроком. Киевляне будут готовы заплатить финансовую компенсацию за Маркоса Пауло, если потребуется.

Летом он мог перейти в "Торино" за минимум 10 млн евро, но стороны не пришли к соглашению.

Маркос Пауло – воспитанник "Флуминенсе". Он забил 14 голов в 74 матчах за первую команду.

На международном уровне играл за сборные Португалии U-18 и U-19.

Маркос Пауло преимущественно играет левого вингера. Также может выйти на позиции правого вингера и центрфорварда.

Transfermarkt оценил его в 9 млн евро.

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Сообщалось, что за ним следят "Барселона" и "Реал".