"Динамо" на сборах не смогло победить белорусскую команду

Забитого мяча Беньямина Вербича не хватило "Динамо" для победы. Фото: из отрытых источников

Киевское "Динамо" во время сборов не смогло победить белорусское БАТЭ - 1:1.

На 34-й минуте киевляне вышли вперед благодаря точному удару Беньямина Вербича после фланговой передачи Томаша Кендзёры. Белорусы отыгрались во втором тайме. Максим Драгун реализовал пенальти.

Динамовцы хотели вырвать победу, но так и не создали особо опасных моментов у ворот соперника.

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