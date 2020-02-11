"Динамо" на сборах не смогло победить белорусскую команду

Киевское "Динамо" во время сборов не смогло победить белорусское БАТЭ - 1:1.
На 34-й минуте киевляне вышли вперед благодаря точному удару Беньямина Вербича после фланговой передачи Томаша Кендзёры. Белорусы отыгрались во втором тайме. Максим Драгун реализовал пенальти.
Динамовцы хотели вырвать победу, но так и не создали особо опасных моментов у ворот соперника.
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