"Динамо" на равных боролось из чешским середняком

Ошибка Йосипа Пиварича закончилась вторым мячом в ворота киевлян

Киевское "Динамо" снова не смогло выиграть в Лиге Европы. На этот раз киевляне разошлись миром с чешским "Яблонцем" - 2:2.

Если раньше динамовцам трудно было удержать фору в один мяч, то на этот раз чехи отыгрались с - 0:2. Причем соперником киевлян был отнюдь не "Лион" с бюджетом в 300 миллионов евро, а весьма и весьма скромный чешский клуб. Начало игры сложилось для киевлян как нельзя лучше - до 15 минуты они вели - 2:0, но, как это было в матче с "Астаной" начали сникать и едва не здулись вообще.

Команда нестабильная, неклассная и неуверенная

Подопечным Хацкевича не откажешь в стабильности. От матча к матчу у них есть все: вратарь, который не спасает, защитники, которые "привозят" и форвард, который не забивает. Компанию им составляет еще и тренер, который не знает, кого ему заменить.

Нынешнее "Динамо" напоминает команду Лужного, который взялся спасать клуб после отставки Газзаева. Команда нестабильная, неклассная и неуверенная. И если в 2011 году киевляне сумели выйти из группы, то на этот раз может быть значительно хуже. Нынешнее третье место - далеко не предел этого талантливого коллектива.

Похоже, Валерий Газзаев так и останется единственным тренером "Динамо", который подал в отставку по собственному желанию. После него масштаб умалился - преемники так держатся за кресло будто после отставки сразу оборвется их жизнь.

Три победы в чемпионате Украины никого не ввели в заблуждение. Как только "Динамо" попался более серьезный соперник, так и начались проблемы. Вполне вероятно этот цикл не завершится никогда - терпение у господина Суркиса хватит еще на несколько лет издевательств.



Голы:

0:1 – 8 Цыганков, 0:2 – 14 Гармаш, 1:2 – 33 Говорка, 2:2 – 81 Травник.

Яблонец – Грубы, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лишка, Травник, Гюбшман, Поважанец, Масопуст (Кубиста, 86), Йовович (Соболь, 90), Храмоста (Икауниекс, 78).

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич, Морозюк, Гармаш, Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Шепелев, 79), Кендзера, Беседин.

Предупреждения:

Голеш (18), Морозюк (53), Поважанец (58), Буяльский (79), Пиварич (83).

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Следующую игру в Лиге Европы "Динамо" сыграет на выезде, 25 октября, против французского "Ренна".