"Динамо" может возглавить чешский специалист

Йиндржих Трпишовский вже був минулого літа в Києві, коли "Славія" грали матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо".

Киевский клуб заинтересован в услугах наставника пражской "Славии" .

Как стало известно "Sport Arena", Динамо в качестве возможного нового главного тренера первой команды рассматривает кандидатуру наставника пражской "Славии", 43-летнего специалиста Йиндржиха Трпишовского.

По информации наших чешских коллег, Трпишовский, под руководством которого "Славия" в этом сезоне впервые за 77 лет оформила золотой дубль, должен прибыть в Киев на переговоры.

При этом, как утверждают наши источники, Динамо уже достаточно давно следит за тренерской карьерой Трпишовского и всерьез рассчитывает достичь соглашения с тренером.



Отметим, что в этом сезоне "Славия" под руководством Трпишовского дошла до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила "Челси" (0:1, 3:4).