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суббота, 15 июня 2019 16:30

"Динамо" может потерять последнего бразильца

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&quot;Динамо&quot; может потерять последнего бразильца
За год выступления в Украине Сидклей так и не стал основным игроком "Динамо"

Бразильский "Интернасьонал" по-прежнему заинтересован в аренде защитника киевского "Динамо" Сидиклея, сообщает "Scinternacional.net"

Пока что главным препятствием для успешного совершения сделки является желание клуба Серии А именно взять в аренду Сидиклея, в то время как киевляне хотели бы совершить продажу 26-летнего игрока.

Сообщается, что 22-летний бразилец Яго вскоре покинет бразильскую команду, вследствие чего клуб и заинтересован в усилении позицию левого защитника.

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Сидиклей перешедший в "Динамо"летом 2018 года из "Палмейраса", в минувшем сезоне отыграл за 23 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.

https://football24.ua
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