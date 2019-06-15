"Динамо" может потерять последнего бразильца

Бразильский "Интернасьонал" по-прежнему заинтересован в аренде защитника киевского "Динамо" Сидиклея, сообщает "Scinternacional.net"
Пока что главным препятствием для успешного совершения сделки является желание клуба Серии А именно взять в аренду Сидиклея, в то время как киевляне хотели бы совершить продажу 26-летнего игрока.
Сообщается, что 22-летний бразилец Яго вскоре покинет бразильскую команду, вследствие чего клуб и заинтересован в усилении позицию левого защитника.
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Сидиклей перешедший в "Динамо"летом 2018 года из "Палмейраса", в минувшем сезоне отыграл за 23 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2023 года.
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