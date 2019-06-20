"Динамо" может подписать игрока сборной Украины

Караваев может усилить правый фланг "Динамо" в следующем сезоне

Полузащитник "Зари" и сборной Украины Александр Караваев может перейти в "Динамо"

Как стало известно "Sport Arena", "Динамо" рассчитывает усилиться 27-летним полузащитником "Зари" и сборной Украины Александром Караваевым.

Если договоренность между клубами будет достигнута, не исключено, что частью сделки по переходу хавбека сборной станут Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, выступавшие за луганский клуб на правах аренды в прошлом сезоне.

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Караваев в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Зарю" во всех турнирах. На счету полузащитника 10 голов и 5 результативных передач. Он помог луганчанам финишировать на 5-й позиции в УПЛ, и тем самым пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы.