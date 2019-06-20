"Динамо" может подписать игрока сборной Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 693
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2106
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1602
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1458
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4995
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1503
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7866
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Фото
Все фото
8
16
10
10
15
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Видео
Все видео
Игрок сборной Австрии жутко сломал ногу на чемпионате Европы
Игрок сборной Австрии жутко сломал ногу на чемпионате Европы
Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет
Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет
Теннисисты во время матча сыграли в футбол теннисным мячом
Теннисисты во время матча сыграли в футбол теннисным мячом
Судья не засчитал ни одного гола Бразилии в ворота Венесуэлы
Судья не засчитал ни одного гола Бразилии в ворота Венесуэлы
Бывшему парню Свитолиной удался удивительный удар на турнира в Галле
Бывшему парню Свитолиной удался удивительный удар на турнира в Галле
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 468
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2088
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 216
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
пятница, 21 июня 2019 08:00

"Динамо" может подписать игрока сборной Украины

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; может подписать игрока сборной Украины
Караваев может усилить правый фланг "Динамо" в следующем сезоне

Полузащитник "Зари" и сборной Украины Александр Караваев может перейти в "Динамо"

Как стало известно "Sport Arena", "Динамо" рассчитывает усилиться 27-летним полузащитником "Зари" и сборной Украины Александром Караваевым.

Если договоренность между клубами будет достигнута, не исключено, что частью сделки по переходу хавбека сборной станут Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, выступавшие за луганский клуб на правах аренды в прошлом сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турецкий клуб начал переговоры о трансфере Гармаша

Караваев в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Зарю" во всех турнирах. На счету полузащитника 10 голов и 5 результативных передач. Он помог луганчанам финишировать на 5-й позиции в УПЛ, и тем самым пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" может подписать игрока сборной Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Золотое украшение арехеолог нашел по дороге в туалет

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 67303
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 41243
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 41095
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 34299
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 27965
Спорт
Как проводят отпуск футбольные звезды
Как проводят отпуск футбольные звезды
10
 Просмотров: 657
Игрок сборной Австрии жутко сломал ногу на чемпионате Европы
Игрок сборной Австрии жутко сломал ногу на чемпионате Европы
 Просмотров: 612
Для чего Срна возвращается в "Шахтер"
Для чего Срна возвращается в "Шахтер"
 Просмотров: 477
Ломаченко потеряет шанс заработать рекордный гонорар из-за переноса боя
Ломаченко потеряет шанс заработать рекордный гонорар из-за переноса боя Просмотров: 216
Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет
Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити" на 5 лет
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
8
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
5
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
4
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 1412
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua