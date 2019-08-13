"Динамо" минимально проиграло "Брюгге"

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 441
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Просмотров: 477
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 729
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5715
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
9 Просмотров: 1350
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 873
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1539
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3105
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5103
Фото
Все фото
10
6
3
12
15
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Видео
Все видео
"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"
"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"
Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира
Ястремская начала турнир в США с победы над бывшей первой ракеткой мира
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
Надаль выиграл 35 Мастерс в карьере
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 441
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5715
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4619
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4185
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 450
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 20:11

"Динамо" минимально проиграло "Брюгге"

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; минимально проиграло &quot;Брюгге&quot;
Сегодня подопечным Хацкевича нужно забивать два мяча

Команда Александра Хацкевича неудачно начала еврокубковый сезон.

8 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Брюгге" и "Динамо". Киевляне потерпели гостевое поражение со счетом 0:1.

Судьбу матча решил пенальти на 37-й минуте игры, который был назначен в результате фола Александра Караваева на Матсе Ритце. Полузащитник "Брюгге" Ханс Ванакен развел мяч и Дениса Бойко по противоположным углам ворот, чем и принес победу своей команде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда

Ответный матч между "Динамо" и "Брюгге" состоится 13 августа. Старт встречи на НСК" Олимпийский" — 20:30 по киевскому времени.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" минимально проиграло "Брюгге"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

Самое читаемое
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 42742
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 40329
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 32949
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 25770
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 22167
Спорт
"Динамо" – "Брюгге" (2:1 Второй тайм)
"Динамо" – "Брюгге" (2:1 Второй тайм)
 Просмотров: 477
Португальский клуб хочет арендовать Цитаишвили
Португальский клуб хочет арендовать Цитаишвили Просмотров: 153
Ненавистник Украины обнимался с Ракицким
Ненавистник Украины обнимался с Ракицким 2 Просмотров: 801
"Динамо" разгромило юношескую сборную Беларуси
"Динамо" разгромило юношескую сборную Беларуси Просмотров: 126
В конце августа Запорожье примет "Кубок Днипра"
В конце августа Запорожье примет "Кубок Днипра" Просмотров: 27
Больше всего комментируют
9
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
7
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 1209
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua