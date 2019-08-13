"Динамо" минимально проиграло "Брюгге"

Сегодня подопечным Хацкевича нужно забивать два мяча

Команда Александра Хацкевича неудачно начала еврокубковый сезон.

8 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Брюгге" и "Динамо". Киевляне потерпели гостевое поражение со счетом 0:1.

Судьбу матча решил пенальти на 37-й минуте игры, который был назначен в результате фола Александра Караваева на Матсе Ритце. Полузащитник "Брюгге" Ханс Ванакен развел мяч и Дениса Бойко по противоположным углам ворот, чем и принес победу своей команде.

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Ответный матч между "Динамо" и "Брюгге" состоится 13 августа. Старт встречи на НСК" Олимпийский" — 20:30 по киевскому времени.