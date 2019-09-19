"Динамо" – "Мальме" (LIVE)

Киевляне во второй раз в истории сыграют с "Мальме"

Добрый вечер!

Сегодня киевское "Динамо" играет стартовый матч Лиги Европы со шведским "Мальме". Динамовцам необходима победа - для того, чтобы хорошо стартовать в Лиге Европы и для того, чтобы прервать затяжную серию без побед из шести матчей подряд.

Удастся ли это подопечным Михайличенко? Или кризис окажется глубже чем мы думали? Ответ узнаем менее чем три часа.

Тем временем стал известен стартовый состав киевлян. Алексей Михайличенко внес в него очередные изменения.

"Динамо": Бойко - Миколенко, Кадар, Шабанов, Кенджера - Шепелев, Сидорчук, Буяльский - Вербич, Цыганков - Родригеш.

Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин.

Мальме – Далин, Сафари, Нильсен, Беймо, Бенгтссон, Траустасон, Баширу, Рикс, Левицки, Кристиансен, Розенберг.

41 год назад киевляне уже играли со шведами. Тогда в Харькове (стадион в Киеве реконструировался) судьи зафиксировали ничью - 0:0, а в Мальме сильнее были хозяева - 2:0.