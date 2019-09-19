"Динамо" – "Мальме" – 0:0 (Второй тайм)

Киевляне во второй раз в истории сыграют с "Мальме"

Добрый вечер!

Сегодня киевское "Динамо" играет стартовый матч Лиги Европы со шведским "Мальме". Динамовцам необходима победа - для того, чтобы хорошо стартовать в Лиге Европы и для того, чтобы прервать затяжную серию без побед из шести матчей подряд.

Удастся ли это подопечным Михайличенко? Или кризис окажется глубже чем мы думали? Ответ узнаем менее чем три часа.

Тем временем стал известен стартовый состав киевлян. Алексей Михайличенко внес в него очередные изменения.

"Динамо": Бойко - Миколенко, Кадар, Шабанов, Кенджера - Шепелев, Сидорчук, Буяльский - Вербич, Цыганков - Родригеш.

Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин.

Мальме – Далин, Сафари, Нильсен, Беймо, Бенгтссон, Траустасон, Баширу, Рикс, Левицки, Кристиансен, Розенберг.

41 год назад киевляне уже играли со шведами. Тогда в Харькове (стадион в Киеве реконструировался) судьи зафиксировали ничью - 0:0, а в Мальме сильнее были хозяева - 2:0.

Команды вышли на поле поду музыку квартета "Астурия".

Игра началась!

3 мин. Ничего интересного пока. Команды робко катают мяч в центре поля.

5 мин. Никакого намека на текущий момент. Боятся друг друга соперники.

7 мин. Первый удар в исполнении Сидорчук. Рикошет и угловой.

10 мин. "Мальме" освоилось. Рикс классно прорвался по флангу, но далеко отпустил мяч.

13 мин. Фланговый проход Кенджеры, который легко прерывают защитники.

15 мин. Натужно играет "Динамо". Легкости пока не просматривается. Опять команда будет мучиться на поле?

17 мин. Удар в исполнении Вербича прямо из центра штрафной. Неуклюже зацепил мяч Беньямин.

21 мин. Буяльский дали пробить по центру с 16 метров, но выстрел заблокировали защитники.

24 мин. Какая-то тягучая игра. Нету страсти в "Динамо". Хорошо, что шведы не очень активны.

27 мин. Родригеш сбросил мяч под удар Буяльскому, но Виталий не попал в ворота.

Если при такой игре киевляне победят, то разве с минимальным счетом. Это еще позитивный сценарий.

32 мин. Вяжут игру шведы. "Динамо" будто и не против.

36 мин. Печальная картина с перекатывание мяча вперед-назад-поперек.

37 мин. А вот и момент у шведов! Левицки бил из выгодной позиции, но удар получился слабым.

40 мин. Как же долго тянет с пасом Миколенко! В конце концов Родригеш залезает в офсайд. К тому же люксембуржец еще и пробил на смех ребятам из дворовой команды.

43 мин. Затяжная атака шведов закончилась бездарным пасом в аут.

45 мин. Вот и все. Никакого чуда не произошло. "Динамо" играет так, будто большинства игроков мяч засел в печенках и они видеть его не хотят. Призрак обещанных Игорем Суркисом штрафов в случае отрицательного результата с "Мальме" повис над "Олимпийским".

Ни одного удара в створ ворот от хозяев. Эти ребята точно собираются побеждать?

Игра возобновилась.

46 мин. Такой себе удар головой в исполнении шведского защитника. Бойко серьезно в игру еще не вступал.

50 мин. Никуда не спешат команды. Темп просто заоблачный.

52 мин. Момент у "Динамо", но без удара в створ. Кенджера пробил головой в газон, мяч срикошетил от защитника, но судья угловой не назначил.

54 мин. Ого! Наконец-то удары в створ. Целых два! Вербич опасно пробил штрафной, а Буяльский сразу не сумел реализовать выход один на один.

58 мин. Как только вырисовывается преимущество киевлян, "Мальме" мгновенно отодвигает игру от своих ворот.

60 мин. Соперник решил помочь динамовцам. Защитник в прыжке пробил по своим воротам, но голкипер гостей не захотел пропускать. Что тут поделаешь?