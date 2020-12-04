"Динамо" купит центрального защитника

Мирча Луческу хочет усилить защиту. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" во время зимнего трансферного окна планирует усилить защитную линию команды.

Руководством клуба и главным тренером, принято решение приобрести центрального защитника. Пока что никакие конкретные имена не называют.

"Однозначно принято решение о покупке центрального защитника", - пишет Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Наставник команды Мирча Луческу сейчас располагает 4 центрбеками - Дениса Попова, Илью Забарного, Александра Сироту и Артема Шабанова. На этой позиции также играл Виталий Миколенко, который последние 2 сезона провел на левом фланге защиты. Восстанавливается от травмы Никита Бурда.

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Свой следующий матч "Динамо" проведет 5 декабря в рамках УПЛ против "Мариуполя", начало игры - в 19:30.