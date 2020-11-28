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суббота, 28 ноября 2020 19:05

"Динамо" красиво разобралось с "Ворсклой"

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&quot;Динамо&quot; красиво разобралось с &quot;Ворсклой&quot;
"Динамо" имело большое преимущество в первом тайме. Фото "Динамо"

Киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" в 11 туре чемпионата Украины - 2:0

Разъяренные разгромным поражением от "Барселоны" динамовцы с первых минут зажали гостей. Давно у киевлян не было такого преимущества над гостями. Никто бы не поверил, что встречаются первая и третья команды. В первые 45 минут "Ворскла" дважды пропустила, один мяч хозяев отменил арбитр, а еще раз он же не поставил пенальти в ворота полтавчан.

"Ворскла" сама почувствовала себя в роли динамовцев против "Барселоны". Ни одного опасного момента, ни одной красивой комбинация не разыграли подопечные Максимова. Киевляне просто успевали мгновенно перекрывать все зоны или полтавчане слишком медленно развивали свои атаки.

Опять матч с участием Екатерины Монзуль закончился изъятием в "Динамо". На этот раз в роли видеоассистента Екатерина увидела нарушения от Забарного, сыгравшего высоко поднятой ногой и киевляне вынуждены были доигрывать матч вдесятером. Зато красная карточка Кане сомнений ни у кого не вызвала.

Неплохую форму набрал Богдан Леднев. Три явных голевых момента, которых не было со времен игры в "Заре". И если бы не удачная игра Скляра, Ндиайе и вратаря Ткаченко, то Леднев вполне мог записать на свой счет первый динамовский гол. Можно было похвалить еще и Шепелева, если бы не ужасные последние пасы от Владимира. Четыре раза отдавал Шепелев последний пас, и все четыре раза неудачно. Хотя в опорной зоне его работа не вызвала нареканий.

Луческу, кажется, окончательно склоняется к варианту с Вербича в нападении и упряжи в запасе. Терпение лопнуло даже у Мирчи. Влад опять ничего не сделал, чтобы доказать обратное. Опять ни одного момента и ни одного мяча.

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Следующую игру "Динамо" сыграет в Лиге чемпионов в среду, 2 декабря, в Турине против "Ювентуса".

Автор: Юрий Стригун
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